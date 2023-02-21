Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле при пожаре в доме пострадали мужчина и молодая девушка. Возгорание произошло 20 февраля на улице Непрецкой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, на момент прибытия пожарных из чердака двухэтажного дома шел дым, в одной из комнат горели предметы интерьера и потолочные перекрытия. В результате пожара на втором этаже выгорела комната. Огонь также повредил холл дома и потолок в двух комнатах.

При пожаре пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка. Пострадавшего орловца госпитализировали в областную клиническую больницу, девушке оказали помощь на месте.Причину пожара предстоит установить специалистам государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали девять раз, из них один выезд – на ликвидацию пожара и восемь – на различные происшествия и помощь населению.