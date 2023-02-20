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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 14:11

В Орле вынесли приговор иностранцу, который собирался сбыть крупную партию наркотиков на территории региона

По решению суда он проведет за решеткой 12 лет
Нина СОКОЛОВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Орле вынесли приговор иностранцу, который собирался сбыть крупную партию наркотиков на территории региона. По решению суда он проведет за решеткой 12 лет.

Летом прошлого года уроженец Таджикистана попытался стать «закладчиком», действуя в сговоре с другим мужчиной. Из тайника в Москве он забрал 79 свертков с наркотическим веществом, масса которого превысила 137 граммов. «Запрещенку» он привез в Орел, где собирался сбыть.

Довести задуманное до конца у него не получилось. Мужчину задержали полицейские. Также оказалось, что он уже был судим ранее. За покушение на незаконный сбыт наркотиков на иностранца завели уголовное дело.

- Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности мужчины и назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор районного суда не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Орловской области.