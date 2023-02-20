Важно для орловцев: как лечиться по полису ОМС в 2023 году

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Каковы основные направления в Территориальной программе ОМС Орловской области?

- На оказание медпомощи застрахованным жителям нашей области Территориальной программой ОМС на 2023 год предусмотрено 11 млрд. 383 млн рублей, в том числе: по профилю «Онкология» - 1 млрд 235 млн рублей; на медицинскую реабилитацию - 260 млн рублей; на ЭКО -51 млн рублей (этого достаточно для 409 процедур). За счет средств ОМС, как и в предыдущие годы, оплачивается дорогостоящее лечение больных вирусным гепатитом С и больных с хронической почечной недостаточностью. На проведение профилактических мероприятий (диспансеризация, профилактические медосмотры, диспансерное наблюдение) заложено около 1 млрд рублей, в том числе 60 млн рублей - на углубленную диспансеризацию граждан, перенесших COVID.

Какие дорогостоящие диагностические услуги доступны орловцам по полису ОМС в текущем году?

- На дорогостоящие диагностические услуги (МРТ, КТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопические и молекулярно-генетические исследования, а также исследования биопсийного материала с целью выявления онкологических заболеваний) предусмотрено 224 млн рублей. Получить услугу бесплатно можно при наличии направления от лечащего врача поликлиники, к которой прикреплен пациент. Исследования производят медицинские организации, имеющие оборудование, кад-ры и лицензию на соответствующий вид деятельности. Сроки проведения не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения (в случае подозрения на онкозаболевание - 7 рабочих дней).

Сохраняется ли в 2023 году возможность получения медицинской помощи в федеральных клиниках?

- Для застрахованных жителей нашей области на эти цели предусмотрено 689,0 млн рублей, что позволит обеспечить доступность высококвалифицированной помощи для наших жителей в федеральных клиниках. Порядок направления застрахованных лиц в федеральные клиники утвержден приказом Минздрава России от 23.12.2020 № 1363н. Согласно этому порядку медицинскую помощь в федеральных клиниках можно получить не только по направлению лечащего врача, но и самостоятельно при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования. Обращаю внимание, что при самостоятельном обращении решение о госпитализации или об отказе в госпитализации принимает федеральная клиника.

Есть ли изменения в предоставлении стоматологической помощи?

- Изменений нет. При оказании стоматологической медицинской помощи за счет средств ОМС предусмотрено использование светоотверждаемых материалов отечественного производства, что позволяет обеспечивать доступность и качество бесплатных стоматологических услуг. Перечень стоматологических материалов, необходимых для оказания бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС, размещен на официальном сайте ТФОМС Орловской области. При лечении зубов с применением материалов, входящих в данный Перечень, бесплатно должны проводиться и рентген, и анестезия. Правительство РФ обновило Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, соответствующие изменения отражены в Территориальной программе ОМС Орловской области. На оказание медицинской помощи жителям региона в этом году предусмотрено 11 млрд 383 млн рублей, в том числе 450 млн рублей - на медицинскую помощь за пределами Орловской области.