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В Орле предприниматель взял на работу бывшего госслужащего и получил штраф. Работодатель своевременно не сообщил все необходимые сведения по последнему месту службы нового сотрудника.

Проверкой соблюдения законодательства о противодействии коррупции занялась прокуратура Советского района. Так, было установлено, что индивидуальный предприниматель взял на работу мужчину, который раньше трудился на государственной службе.

- В соответствии с антикоррупционным законодательством работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы, - отметили в прокуратуре Орловской области.

Но, работодатель данные сведения по последнему месту службы мужчины не отправил. В отношении предпринимателя прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По постановлению суда ему назначили 20 тысяч рублей штрафа.