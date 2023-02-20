Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На закупку дорожно-строительной техники в 2022 году Орловская область потратила более полумиллиарда рублей. Это самая большая подобная покупка за последние пять лет.

Такую информацию озвучил руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин в ходе аппаратного совещания в областной администрации.

– В целях развития производственной базы ГУП ОО «Дорожная служба» в 2022 году осуществлена закупка 69 единиц дорожно-строительной техники общей стоимостью 449,2 миллионов рублей. Это самая большая закупка техники за последние пять лет», – подчеркнул Алексей Субботин.

Производственная база предприятия пополнилась двумя машинами КДМ, 15 тракторами, восьмью погрузчиками, двумя экскаваторами, 24 грейдерами, различным навесным оборудованием для обеспечения содержания автомобильных дорог во всех муниципалитетах Орловской области.

Кроме того, в 2022 году из Дорожного фонда Орловской области бюджетам Орла, Ливен и Мценска было выделено 145,8 миллионов рублей на приобретение 33 единиц дорожной техники. В Малоархангельском и Троснянском районах закуплено семь единиц техники за счет муниципальных дорожных фондов.