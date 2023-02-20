Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловские аграрии планируют закупить более 700 единиц сельскохозяйственной техники. Ремонту подлежат почти 15 тысяч машин.

Такую информацию на аппаратном совещании в региональной администрации сообщил руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов.

В планах на 2023 год у региональных аграриев приобретение 149 тракторов, три кормоуборочных комбайна и 93 зерноуборочных, более 500 единиц другой сельскохозяйственной техники. С начала года поставлено 11 тракторов, в процессе отгрузки – шесть зерноуборочных комбайнов, два самоходных опрыскивателя и 11 единиц другой прицепной техники.

Кроме того, ремонт требуется 6100 тракторам, 2379 сеялкам и посевным комплексам, 6400 единицам почвообрабатывающих агрегатов. Все это должно войти в строй до 13 марта.