Фото: УМВД России по Орловской области

Орловские полицейские помогли беженцам получить юридическую помощь. Стражи порядка провели личные приемы в ПВР.

Руководящий состав подразделений по вопросам миграции посетил ПВР, расположенные в Мценском районе и Орловском муниципальном округе. В настоящее время там находятся 391 человек, в том числе 115 детей, 58 пенсионеров. Все они прибыли из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Украины.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, наибольшее количество беженцев – 180 человек, уже приобрели российское гражданство. Еще около 100 граждан Украины оформили временное убежище, получили вид на жительство или разрешение на временное проживание.

- На прием по различным вопросам к сотрудникам Управления по вопросам миграции обратились более 70 человек. В ходе мероприятий каждому гражданину подобран индивидуальный, наиболее оптимальный способ легализации, повторно выданы памятки и проведено дополнительное анкетирование, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано 2 246 граждан, прибывших из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Для них в регионе развернуто 39 пунктов временного размещения.