Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловским аграриям перечислят около 350 миллионов рублей господдержки. Средства будут направлены до первого апреля 2023 года.

Такую информацию на аппаратном совещании в региональной администрации сообщил руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов.

Всего на развитие агропромышленного комплекса Орловской области в 2023 году предусмотрено свыше 1,918 миллиардов рублей государственной поддержки.

Средства выделяются на поддержку растениеводства и животноводства, малых форм хозяйствования, возмещение части затрат производителям зерновых культур, субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур.

На льготное краткосрочное кредитование в 2023 году региону переведены 390,1 миллионов рублей, что уже позволило обеспечить согласование 105 заявок на получение кредитов на сумму 5,6 миллиардов рублей.