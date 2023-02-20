В Орловской области в 2022 году выявили 95 фальшивок Фото: Елена Зябкина

В Орловской области в 2022 году выявили 95 фальшивок. Это на 34 меньше, чем в 2021 году.

По информации пресс-службы регионального отделения Банка России, у фальшивомонетчиков, как и ранее наиболее популярны купюры крупных номиналов. В 2022 году, к примеру, специалисты обнаружили 53 пятитысячные банкноты. Реже злоумышленники подделывают банкноты меньшего номинала: в прошлом году на Орловщине найдено 13 двухтысячных и 18 тысячерублевых банкнот, а также одна фальшивая пятисотрублевая банкнота и шесть монет номиналом пять рублей.

Эксперты также выявили четыре поддельные купюры 100 долларов США.

В орловском отделении Банка России рассказали как не попасться на удочку мошенников, и не положить себе в кошелек фальшивую купюру.

– Не стесняйтесь рассмотреть банкноту, проверить ее защитные признаки. Напомню, что их можно определить тактильно, на просвет и глядя на банкноту под углом. Понять, как именно должны выглядеть защитные признаки и где конкретно они располагаются, поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России, – уточнила начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций орловского отделения Банка России Алла Верижникова.