Орловцам рассказали, как правильно выбрать продукты к Масленице Фото: Елена Зябкина

Орловцам рассказали, как правильно выбрать продукты к Масленице. Советы отмечающим дали специалисты орловского Роспотребнадзора.

Масленица празднуется в течение недели перед Великим постом. Главным угощением стола в эти дни являются блины, которые своей формой и цветом символизируют Солнце.

Для приготовления главного масленичного блюда основным продуктом является мука. При ее хранении важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Это поможет избежать прокисания и плесневения продукта.

Специалисты ведомства рекомендуют обязательно просеивать муку перед замесом теста. Это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в продукт.

При выборе творога и сметаны орловцам советуют обратить внимание на условия их хранения и маркировку. Температура хранения не должна быть выше +6°С. А в составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски.

Неиспорченные замороженные ягоды для начинки легко определить еще в магазине – ягоды не должны быть слипшимися в один ледяной кусок. Такая их консистенция говорит о микробиологической порче ягод и потере ими влаги и витаминов. Для сладкой начинки подойдут ягоды в целостной упаковке.

Мясо для начинки следует покупать у проверенных продавцов. В других случаях есть риск приобрести мясо больных или павших животных.

Специалисты отмечают, что любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции.