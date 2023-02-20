Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

На Московском шоссе иномарка влетела в фонарный столб после ДТП. Авария произошла днем 18 февраля.

По информации региональной Госавтоинспекции, 63-летний водитель автомобиля "Шкода Суперб" ехал в районе дома №175 по Московскому шоссе. При выезде со второстепенной дороги автомобилист столкнулся с автомобилем "Хендэ Солярис", который ехал со стороны улицы Рощинской. От удара иномарка "Хендэ" влетела в фонарный столб.

В результате ДТП 42-летний водитель автомобиля Хендэ получил телесные повреждения. Мужчину отправили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы.