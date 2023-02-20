В Орловской области объявлен старт II ежегодной региональной премии «Большое дело»

.

Цель Премии – выявление и популяризация лучших практик в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности, направленных на благо жителей Орловской области, привлечение внимания к проблемам социума, изменение моделей общественного поведения.

Организатором Премии выступает НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации».

«В прошлом году наш Фонд организовал I ежегодную региональную премию «Большое дело», которая направлена на популяризацию добровольческой деятельности, повышение информированности о ней, а также привлечения внимания к проблемам социума. Эта Премия получила широкий отклик среди жителей нашей области, было подано 48 заявок на участие. В этом году мы продолжаем выявлять лучшие практики в области общественных инициатив, и, я уверен, что в адрес нашего Фонда поступит еще большее количество заявок на участие в Премии», - рассказывает Сергей Кутенев, Председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Номинации Премии:

«Ты не один»

«Эковолна»

«Вдохновленные искусством»

«Добрые медиа»

«Энергия здоровья»

«Команда добра»

Участниками Премии могут стать: инициативные группы от двух человек; коммерческие организации; некоммерческие организации; муниципальные учреждения и предприятия; общественные организации; волонтерские объединения (не юридические лица, добровольно организованные объединения); творческие коллективы; учреждения культуры; учреждения образования; социальные учреждения (детские дома, реабилитационные центры); физические лица.

Этапы проведения Премии:

I этап – отборочный (20.02.2023 по 19.03.2023).

II этап - оценка заявок экспертами (20.03.2023 – 02.04.2023).

III этап - создание видео-визиток с участием финалистов Премии (03.04.2023 – 18.04.2023).

IV этап – церемония награждения Победителей состоится 20.04.2023.

Для участия в Премии Вам необходимо подать заявку через форму на сайте фонда .

В заявке указывается деятельности за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г., осуществляемая на территории Орловской области.

Наши скромные герои, отзовитесь! Мы Вас ищем!