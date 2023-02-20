Фото: Нина Соколова

Стала известна самая преступная орловская деревня. В минувшем году в ней было совершено 23 уличных преступления.

Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности в 2022 году представило отделение МВД России «Орловский». Согласно озвученным данным, в прошлом году в общественных местах было совершено 162 преступления. Большинство инцидентов произошло в деревне Жилина. Там было зафиксировано 23 преступления, связанных с кражами и причинением телесных повреждений.

На втором месте по случаям уличной преступности находится поселок городского типа Знаменка. В прошлом году там выявили 17 преступлений. Далее идет деревня Образцово — 9, поселок Зареченский – 8, деревни Гать и Овсянниково — по 7, деревня Некрасовка, село Плещеево и поселок Добрый – по 5, Хардиково – 4.

Из отчета также следует, что в остальных населенных пунктах Орловского МО в 2022 году регистрировалось максимум по два уличных преступления.