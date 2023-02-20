Фото: Ольга Супонева

Орловский МФЦ предупредил посетителей об изменении в графике работы. Это связано с продолжительными выходными.

На День защитника Отечества орловцев ожидают четырехдневные выходные. В связи с этим Многофункциональный центр в Орловской области изменил режим работы в праздничные дни.

Так, 22 февраля 2023 года будет предпраздничный день, в который продолжительность работы всех отделов МФЦ сокращается на один час. 23 и 24 февраля 2023 года – выходные дни, поэтому на прием в МФЦ орловцы попасть не смогут. С 25 февраля 2023 года отделы МФЦ будут работать в обычном режиме.