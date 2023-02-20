Фото: Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь Болхова.

В орловском монастыре впервые за почти сто лет прошел Сретенский крестный ход. В нем поучаствовали духовенство, сестры и прихожане монастырского Троицкого собора.

Древнюю традицию возродили в Троицком Рождества Богородицы Оптином женском монастыре города Болхова. 15 февраля вокруг возрождающегося монастыря прошло молитвенное шествие.

О традиции совершать крестный ход в праздник Сретения Господня в обители узнали во время работы с архивными материалами по истории Болхова. Монахини вычитали, что в этот праздник нужно совершать крестный ход вокруг монастыря по специальной устроенной для этого дороге.

- Всего из истории Болхова известно о семи крестных ходах. Два из них — на праздник Тихвинской иконы Божией Матери и в день пророка Илии — проходили в монастырь из города. А вот история возникновения крестного хождения на Сретение пока остается тайной, - рассказали в информационно-аналитическом отделе орловской митрополии.