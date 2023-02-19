Фото: районная газета "Мценский край"

На Орловщине состоялся митинг в поддержку бойцов СВО. В акции участвовали местные жители, волонтеры и представители общественных организаций.

18 февраля патриотические акции проходили на территории Мценского района.

Участники организовали автопробег из Мценска до мемориального комплекса у деревни Первый воин. Одновременно к мемориалу приехала еще одна колонна автолюбителей из Залегощенского района.

Там и состоялся патриотический митинг. Собравшиеся выступили в поддержку решения президента России и военных, выполняющих задачи в зоне СВО.

С торжественной речью перед участниками выступили председатель Орловской областной организации Общероссийской организации ветеранов «Российский союз ветеранов» Анатолий Сухоруков, председатель Общественной палаты Мценского района Ольга Дидковская, руководитель местного отделения движения «Волонтеры Победы» Маргарита Сагина, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Мценского района Владимир Смирнов, атаман Мценского хуторского казачьего общества, есаул Сергей Марченко.

После митинга все присутствующие возложили цветы к Вечному огню.