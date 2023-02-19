Фото: Нина Соколова

Малоархангельскую детскую школу искусств отремонтируют за 12 миллионов рублей. Работы планируют закончить в августе этого года.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы администрации Малоархангельского района Владимир Пряников на совещании с главами муниципалитетов. Так, в текущем году планируется капитальный ремонт внутри здания. В прошлом году уже отремонтировали фасад детской школы искусств в рамках нацпроекта «Культура». На это ушло 1,6 миллиона рублей.

Для внутренней отделки учреждения уже разработали соответствующую документацию и получили заключение экспертизы. Начальная максимальная стоимость контракта составила 11,96 миллионов рублей. Контракт собираются заключать 20 марта.

Завершение капитального ремонта школы искусств планируется до 31 августа.