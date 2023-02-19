Фото: Нина Соколова

Орловец, укравший у знакомого 18 тысяч рублей, попал под статью. Большую их часть он потратил.

Житель Ливенского района узнал, что его знакомый хранит 18 тысяч рублей под подушкой, когда заходил к нему в гости. Ночью он вернулся в дом приятеля. Пока тот спал, ливенец влез в жилище через окно и стащил деньги.

Воришку поймали сотрудники полиции. Изъять им удалось только семь тысяч рублей. Остальные деньги мужчина успел потратить.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, в отношении 39-летнего жителя региона возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.