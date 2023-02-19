В Орле состоялась массовая гонка «Лыжня России» Фото: Елена Зябкина

В Орле состоялась массовая гонка «Лыжня России». В соревновании приняли участие более 600 человек.

Традиционная 41-я лыжная гонка прошла в парке Победы 18 февраля.

В зависимости от возраста любители и спортсмены преодолевали дистанции в один, два и три километра. Самому юному лыжнику восемь лет, а самому опытному – 80.

Своими ощущениями от лыжного забега с «Комсомолкой» поделился участник соревнований Александр Золкин (фамилия собеседника изменена – прим. ред). Он бежал дистанцию в три километра.

– Я участвую в «Лыжне России» в первый раз. От других зимних соревнований, в которых мне довелось участвовать, это, конечно, в спортивном плане отличается не сильно. В этом году на старт вышло очень много людей. Все, несмотря на плохую погоду и снегопад, были на позитиве. Видно, что люди занимаются спортом, и им это нравится, – рассказал «Комсомолке» лыжник.

Победителей гонки отметили медалями, дипломами и кубками Министерства спорта Российской Федерации, а также Департамента физической культуры и спорта Орловской области. Всем участникам соревнований вручили памятные сувениры.