Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области пресекли незаконный вывоз 400 тонн животноводческих продуктов. За 2022 год было прервано 32 схемы таких перемещений товаров.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отчиталось о проделанной за 2022 год работе.

За прошлый год произошел ряд изменений в деятельности ведомства. Добавились полномочия по контролю за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, введена информационная система прослеживаемости зерна.

За прошлый год орловско-курским Россельхознадзором с помощью информационных систем была пресечена незаконная продажа животноводческих товаров через предприятия-фантомы. Всего таких площадок было выявлено 89, а также 32 схемы нелогичного перемещения продукции в объеме 400 тонн.

Управление изъяло и утилизировало более 37 тонн подконтрольных госветнадзору товаров. За нарушения законодательства в области ветеринарии приостановлена деятельность семи предприятий. Отозваны 634 декларации о соответствии. В отношении двух поставщиков недоброкачественной продукции в бюджетные учреждения возбуждены уголовные дела.

В общей совокупности было проведено 6,2 тысяч выездов на нарушения соблюдений обязательных требований, порядка 14 тысяч консультаций по вопросам законодательства, полторы тысячи профилактических визитов, а также вынесено более 12 тысяч предостережений.