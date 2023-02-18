Фото: скриншот видео из соцсетей Андрея Клычкова

Орловская область передала более двух тонн гуманитарного груза бойцам СВО. Посылку отправили в район Сватово.

Об этом в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

Большую часть груза сформировал Сосковский район. Орловцам удалось закупить 2,3 тонны необходимых военнослужащим товаров и продуктов.

В расположение российских войск привезли спутниковую тарелку, ноутбук, планшет, бензопилы, болгарки, сверла и саморезы, наборы отверток, домкраты, шуруповерты, ножовки, молотки, топоры, горелки, тактическую форму и обувь, нижнее белье, перчатки, печи для приготовления еды, лекарства. По традиции бойцам вручили продукты питания и сигареты. Кроме того, военным привезли посылки от родственников.

– Всех нас сегодня объединяет одно стремление – помочь нашим парням на передовой, поддержать тех, кто встал на защиту Родины. Благодаря жителям, помощь Орловщины фронту стала регулярной и постоянной, – отметил глава региона.