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В орловском детском оздоровительном центре появилось отопление после вмешательства прокуратуры. Отопительную систему не ремонтировали из-за отсутствия денег.

С проверкой в Детский оздоровительно-образовательный центр «Елочка», который находится в Болховском районе, выезжал прокурор области. Выяснилось, что в трехэтажном жилом корпусе и столовой не работает система отопления. Проектно-сметная документация на капремонт появилась в 2011 году, а затем актуализировалась в 2016, 2018 и 2020 годах. Полноценный ремонт системы отопления провести не смогли из-за того, что деньги на эти цели выделены не были.

- Прокурор района обратился в суд с иском об обязании регионального Департамента образования обеспечить финансирование капитального ремонта системы отопления в Детском оздоровительном центре «Елочка» и провести соответствующие работы, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. На данный момент судебное решение уже исполнили, в центре появилось отопление.