Фото: администрация Орла

В Орле проверили готовность организаций и спецслужб к весеннему половодью. Все формирования оснащены необходимым оборудованием и техникой.

Традиционный осмотр сил и средств, которые задействуют в случае весеннего паводка, прошел на территории Спецавтобазы. Готовность служб оценивали заместитель мэра Орла Алексей Степанов и заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области Сергей Гладков.

Свою подготовку к весеннему половодью продемонстрировали 19 городских организаций, 89 человек личного состава и 28 единиц техники. Кроме того, в случае необходимости появляется возможность усилить формирования до 233 человек личного состава и 42 единиц техники.

По информации пресс-службы городской администрации, представленные на осмотр службы, были полностью оснащены оборудованием и техникой, а также экипированы по сезону. Кроме того, значительного подъема воды не прогнозируется. Возможно подтопление только низководных мостов, но не жилых домов.