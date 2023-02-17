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НовостиОбщество17 февраля 2023 13:25

Орловская область получит 48 миллионов рублей на содержание беженцев из ЛДНР

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловская область получит 48 миллионов рублей на содержание беженцев из ЛДНР. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Документ появился на сайте кабмина.

В общей сложности на компенсацию расходов регионов на размещение граждан из Украины и Донбасса в прошлом году правительство России выделило из резервного фонда почти полтора миллиарда рублей.

Контроль за бюджетными деньгами в срок до 1 февраля следующего года тем же постановлением поручен МЧС России.