Фото: скриншот из видео пресс-службы администрации Орла

В Орле открыли «Парту Героя» в честь погибшего в СВО Игоря Савина. Орловец скончался в бою 23 июля 2022 года.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, «Парта Героя» появилась в школе №27, выпускником которой был Игорь Савин. Церемония открытия прошла 17 февраля в актовом зале учебного учреждения.

Ранее на фасаде этой же школы была открыта мемориальная доска в честь погибшего земляка.

Напомним, Игорь Савин погиб 23 июля 2022 года в ходе исполнения воинского долга. Орловец представлен к Ордену Мужества посмертно. По словам одноклассницы Игоря Марии, это была далеко не первая его командировка, поэтому он храбро, с честью и достоинством шел защищать свою Родину.