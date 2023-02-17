Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловские коровы стали давать больше молока. Удои увеличились в десяти районах области.

О состоянии животноводства в регионе отчитался Орелстат.

Так, по состоянию на 1 февраля 2023 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций региона насчитывало 126,0 тысяч голов, в том числе коров – 33,4 тысяч (99,1%), свиней – 1,05 миллионов (124,6%), овец – 2,9 тысяч (80,1%) и птицы – 1,99 тысяч голов (100,2%).

При этом за январь этого года произведено 30,7 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, 9,4 тысяч тонн молока и 2,1 миллионов штук яиц.

Объемы производства мяса (в живом весе) выросли по сравнению с январем прошлого года по следующим видам скота: крупного рогатого скота – на 112,7%, свиней – на 93,6%, овец – на 145,5 %, птицы – на 6,7%.

В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях области надоено 534 килограмма молока, что на 5 килограммов выше чем в прошлом году. Удои увеличились в десяти районах. А самый высокий надой оказался в Верховском районе.

В птицеводческих организациях от одной курицы – несушки получено в среднем по 20 яиц.