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Бывший главбух орловского колледжа культуры присвоил более двух миллионов рублей. Уголовное дело рассмотрит суд.

Следствие установило, что в течение двух последних лет мужчина, используя свое служебное положение, похитил бюджетные деньги. Он совершил ряд незаконных операций по переводу денег с лицевого счета, принадлежащего колледжу, на свой расчетный банковский счет. Всего главный бухгалтер присвоил более двух миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, уголовное дело по существу будет рассмотрено Советским районным судом города Орла.