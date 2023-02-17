Фото: "Станция скорой медицинской помощи, город Орел"

В Орле водитель скорой помощи умер прямо за рулем автомобиля. До станции СМП оставалось всего 100 метров.

Такая информация появилась в официальной странице орловской станции скорой медицинской помощи во Вконтакте.

- Сегодня коллектив станции скорой медицинской помощи провожает в последний путь водителя автомобиля скорой помощи Василия Рожкова. Это тяжелая утрата для его родных, близких и коллег. Его жизнь оборвалась внезапно. Он умер за рулем автомобиля скорой помощи, когда бригада возвращалась с вызова. До станции скорой медицинской помощи оставалось всего 100 метров, - говорится в сообщении.

На скорую помощь Василий Рожков пришел работать в 1979 году, и с тех пор его жизнь была неразрывно связана с этой службой. По воспоминаниям коллег, это был настоящий профессионал своего дела.