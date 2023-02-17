На Орловщину надвигаются снегопад и порывистый ветер

Фото: Вячеслав Коваленко

На Орловщину надвигается снегопад и порывистый ветер. Непогода ожидается в регионе 17-18 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на орловский гидрометцентр. Так, с 21:00 17 февраля по 21:00 18 февраля на территории области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а вот днем орловцев ожидает сильный снегопад. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -15°С, днем до -5°С.

Орловское МЧС отмечает, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо вызвать спасателей по телефонным номерам 101 и 112.