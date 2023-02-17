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В Орле могут возникнуть перебои в работе телевидения. Помехи на экранах возможны из-за Солнца.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Так, кратковременные помехи на телеэкранах орловцев возможны с 21 февраля до 16 марта с 11.13 до 13.06. Их продолжительность варьируется от нескольких секунд и до 12 минут в сутки.

Все это может произойти из-за сезонной интерференции. При этом явлении положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала. Поэтому,«картинка» с экранов может пропасть.

На пиковый период интерференции радиотелевизионные передающие станции переводят на прием сигнала с другого спутника. Но, даже при этом, не любое приемное оборудование сможет мгновенно поймать новый сигнал.

Устаревшие телевизоры и приставки могут накапливать ошибки. Чтобы возобновить работу, можно перезагрузить устройство или включить автопоиск каналов.