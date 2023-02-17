Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловские объекты попали в федеральный список капитального строительства. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В утвержденном Правительством РФ перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в России с использованием средств федерального бюджета числятся три орловских объекта. Согласно документу, речь идет о завершении строительства "Титаника", а также строительстве аэропорта в 909 квартале и межвузовского кампуса на базе ОГУ им. И.С. Тургенева.

Как ранее писала "Комсомолка", строительство межвузовского кампуса начнется уже в этом году. Объект планируют сдать в 2026 году. Что касается "Титаника", то его хотят ввести в эксплуатацию в 2025 году. Достройкой медцентра займется московская компания. Договор со столичной фирмой ООО «Стрела» заключат до конца года. А возрождать аэропорт «Южный» будет московское НАО «Ирмаст-Холдинг». Эта компания реконструировала аэродромную базу в Воронеже, ИВПП-2 аэропорта «Якутск» и покрытие в аэропорту «Шереметьево».