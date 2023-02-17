Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловцам рассказали, что можно приносить в пункт сбора помощи участникам СВО. Жители областной столицы смогут помочь сформировать гуманитарный груз для бойцов, которые сейчас находятся на передовой Кременная – Сватово.

Участникам СВО необходима одежда – термоноски, плотные дождевики; бытовые предметы – влажные салфетки, хозяйственное мыло, туалетная бумага; медикаменты – жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные, обеззараживающие средства, назальные капли, детский крем, маленькие тактические аптечки на липучках; орехи; спальные мешки (до -15 градусов); туристические газовые плитки с «лепестками»; походные газовые баллоны; сигареты, зажигалки, газ для зажигалок; инструменты, тепловизоры, пауэрбэнки, генераторы.

Остро необходимы для российских военных термобелье, включая флисовое, нижнее белье, рыбные консервы, паштет (в жестяных банках), фольгированные обеды, аккумуляторные налобные фонари на батарейках, фонари, батарейки, плотные дождевики.

Пункты приема будут работать по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в здании теруправления по Советскому району (улица Октябрьская, 30). Кроме того, орловцы смогут принести вещи на ярмарки выходного дня. Палатки «Своих не бросаем» будут работать в субботу на Комсомольской площади с 9:00 до 14:00 и в воскресенье на улице Приборостроительной в то же время.