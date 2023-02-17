Городская среда Орловской области требует постоянного контроля

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Темой выездной встречи стал осмотр территорий, прилегающую к КДЦ «Металлург», которая победила при подведении итогов Общероссийского голосования по выбору общественных территорий. Подрядчику необходимо было обновить «зелёную» зону, зоны отдыха, создать единую тропиночную сеть, установить светильники и урны.

Координатор проекта «Городская среда» партии Единая Россия Сергей Кутенев совместно с заместителем председателя городского Совета народных депутатов Владимиром Негиным и волонтёрами партии «Единая Россия» провёл встречу с директором МАУК «КДЦ «Металлург» Людмилой Никитиной и начальником МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Максимом Лобовым.

«На мой взгляд, подрядчик не справился со своей задачей. Установленное оборудование выглядит не надёжным, так же были выявлены многочисленные недоработки и несоответствия. Заказчик так же посчитал качества работ неудовлетворительным, поэтому не были приняты спортивное, игровое оборудование и сцена. В частности, директор КДЦ «Металлург» отметила, что уличная сцена не соответствует заявленному эскизу. На данный момент направлены претензии за срывы сроков, а контракт с ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» был расторгнут. Хотя трехлетние гарантийные обязательства на принятые работы для этой компании сохраняются», рассказывает депутат Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Кутенев.

В настоящее время заключен контракт с ООО «МАФ», которые с наступлением тёплой погоды, приступят к замене спортивного и детского игрового оборудования.

Повторный выезд запланирован на апрель этого года.