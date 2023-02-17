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Орловские семьи получили единое пособие почти на 13 тысяч детей. Их родителям выплатил социальный фонд.

Об этом рассказала управляющий орловским отделением Социального фонда России Анна Елисеева. Выплату единого пособия на детей начали осуществлять с января этого года. Данная мера соцподдержки объединила сразу несколько выплат: пособие на первого, третьего или последующего ребенка до 3 лет, а также от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

Согласно февральским данным, единое пособие в Орловской области было назначено на 12 548 детей.

Кроме того, назначение многих мер поддержки для семей с детьми автоматизировано. Для их получения достаточно только заявления, которое в большинстве случаев можно подать онлайн. Такой возможностью в январе-феврале текущего года воспользовалась большая часть орловских семей.