Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорел частный дом. В тушении принимали участие добровольцы.

Так, по сообщению пресс-службы регионального МЧС, утром 16 февраля произошло возгорание в жилом доме в селе Знаменское Свердловского района. На момент прибытия пожарных дом уже горел изнутри, помимо этого существовала угроза распространения огня на стоящую рядом хозпостройку.

В результате пожара здание сгорело. Пострадавших в помещении обнаружено не было. Пожарными спасены две хозпостройки, расположенные рядом. В тушении пожара принимали участие добровольцы. Предположительная причина возгорания - аварийный режим работы электроустановок.

Всего в Орловской области за прошедшие сутки было ликвидировано семь возгораний.