Фото: Ольга Супонева

В Орле 29 домов на Комсомольской остались без горячей воды. В 15 из них отключили и отопление.

Так, без тепла временно остались следующие дома на улице Комсомольской: №№300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328, 332, 334, 338.

Отключение горячего водоснабжения коснулось домов №№300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372 по улице Комсомольской.

По информации АО «Орелгортеплоэнерго», неудобства продлятся до 17.00 сегодняшнего дня. В настоящее время ведется ремонт теплосети.

Напомним, в этом году на модернизацию региональных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения будет выделено 208,5 миллионов рублей. За эти деньги планируют обновить более 46 километров инженерных сетей и построить два объекта.