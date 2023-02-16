Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

За найденное охотничье ружье орловская пенсионерка получит восемь тысяч рублей. Женщина обнаружила оружие во время уборки.

81-летняя жительница областного центра нашла ружье модели ТОЗ – БМ случайно, когда затеяла уборку. Как оказалось, оно принадлежало ее покойному мужу и пролежало в антресоли шкафа практически 40 лет. О том, что оружие можно сдать росгвардейцам за деньги, пенсионерка узнала из газет.

Правоохранители установили, что ружье находится в удовлетворительном состоянии, а за его добровольную сдачу можно получить восемь тысяч рублей.

- Жители региона, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от административной и уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение, - отметили в пресс-службе областного Управления Росгвардии.