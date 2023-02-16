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В Орловской области назначено более тысячи пенсий по инвалидности без подачи заявлений. В таком режиме осуществляется и пересчет пособий.

В прошлом году Социальный фонд России назначил 297 тысяч страховых и социальных пенсий по инвалидности. В том числе 1 306 пособий орловцам. Все выплаты оформлялись без подачи заявления на основе сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов.

Решение о назначении пенсии принимается по данным бюро медико-социальной экспертизы. После попадания информации в реестр инвалидов, Соцфонд в течение пяти рабочих дней оформляет выплату.

Помимо назначения пенсии, Социальный фонд без подачи заявления осуществляет перерасчет выплат орловцам с инвалидностью и устанавливает им социальные пособия. Например, ежемесячную денежную выплату на лекарства и медицинские изделия, путевки в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках.