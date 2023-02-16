Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле ученик начальной школы спас провалившегося под лед друга. Инцидент произошел 11 февраля.

Спасателем и спасенным стали ученики школы №3 имени А.С. Пушкина Дмитрий Мороз и Вадим Лунин.

- Ребята живут в Нижней Лужне. В субботу они вместе гуляли на детской площадке, а потом решили пройтись вдоль реки. Рассказали, что заигрались, и оказались на льду. Они едва отошли от берега, когда Вадим ушел под воду, - рассказала директор школы №3 Татьяна Коростелева.

Когда товарищ Димы стал уходить под лед, мальчик не растерялся, лег на поверхность реки и ухватил Вадима за капюшон, тем самым не дав ему утонуть. Вытащить школьника полностью ему не удалось. К счастью, на крик о помощи подоспели взрослые и пришли на подмогу.