Фото: культурно-досуговый центр «Металлург»

В Орле прошел благотворительный концерт в помощь онкобольным детям. В нем поучаствовали профессиональные артисты и юные дарования.

XI Межрегиональный благотворительный фестиваль-акция «Музыка добрых сердец» прошел в праздник Сретения Господня и Международный день детей, больных раком. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Православная певица Наталья Куприянова в 11-й раз собрала в культурно-досуговом центре «Металлург» артистов и зрителей. Она организовала «Музыку добрых сердец» в память о своем пятилетнем сыне Святославе, который умер от онкологии в 2007 году.

В фестивале участвовали профессиональные артисты и юные дарования. Побывать на гала-концерте смог каждый желающий абсолютно бесплатно.

В рамках фестиваля был организован сбор средств для оказания срочной помощи детям, страдающим онкологией.