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В Орле водителя автобуса оштрафовали за курение в салоне. Нарушение зафиксировала камера видеонаблюдения.

Инцидент случился утром 16 февраля на маршруте №18. Водитель автобуса решил покурить за рулем и сделал своих пассажиров невольными пассивными курильщиками.

- Незамедлительно в адрес перевозчика ИП Москаленко С.Н. направлена претензия с требованием запросить объяснения и принять решение о дисциплинарном взыскании, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В объяснительной записке перевозчик сообщил, что лишил водителя премии. Теперь вопрос курения за рулем общественного транспорта рассмотрят на инструктивном совещании с водителями.