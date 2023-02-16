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НовостиОбщество16 февраля 2023 12:33

В Орле водителя автобуса оштрафовали за курение в салоне

Нарушение зафиксировала камера видеонаблюдения
Ирина КАБАНОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Орле водителя автобуса оштрафовали за курение в салоне. Нарушение зафиксировала камера видеонаблюдения.

Инцидент случился утром 16 февраля на маршруте №18. Водитель автобуса решил покурить за рулем и сделал своих пассажиров невольными пассивными курильщиками.

- Незамедлительно в адрес перевозчика ИП Москаленко С.Н. направлена претензия с требованием запросить объяснения и принять решение о дисциплинарном взыскании, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В объяснительной записке перевозчик сообщил, что лишил водителя премии. Теперь вопрос курения за рулем общественного транспорта рассмотрят на инструктивном совещании с водителями.