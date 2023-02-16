Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков и вице-премьер Марат Хуснуллин обсудили перспективы строительства жилья на Орловщине. Вопрос рассмотрели на совещании по региональному развитию.

Заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию провел заместитель председателя Правительства Российской Федерации, председатель правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Марат Хуснуллин.

На повестке дня особо остро стоял вопрос завершения в субъектах страны начатого строительства. Зампред Правительства РФ подчеркнул, что жители регионов России должны получить инфраструктуру, необходимую для комфортной жизни, для этого важно завершить строительство всех начатых объектов и не допустить появление нового незавершенного строительства.

Политики также уделили внимание теме жилищного строительства: в январе 2023 года в стране введено свыше 12 миллионов квадратных метров жилья, это на 18% превышает показатели января прошлого года. Марат Хуснуллин отметил, что в текущем году упор должны сделать на строительстве многоквартирных домов.

В этом году пристальное внимание также уделят отрасли жилищно-коммунального хозяйства, ремонту и реконструкции коммунальной инфраструктуры.

Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов вынес на повестку вопросы восстановления жилищных прав обманутых дольщиков. Он напомнил, что в 2022 году были восстановлены жилищные права 54 тысяч обманутых дольщиков. До конца 2023 года необходимо восстановить их права.