Фото: Ольга Супонева

В Заводском районе Орла на месте аварийных домов возведут многоэтажку. Застройщику предстоит расселить и снести ветхие постройки.

Новый дом в 9-12 этажей расположится в границах улицы Латышских стрелков, улицы МОПРа и Щепного переулка. Сейчас в этом месте находятся два двухэтажных дома, которые признаны аварийными. Также в зону застройки попадают два ветхих жилых дома по адресу: улица МОПРа, 39 и Щепной переулок, 3. Эти здания были построены в 1917 и 1913 году соответственно.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, перед началом строительства аварийные дома снесут, а жителей расселят.

В настоящее время готовится документация на конкурс по определению застройщика. Он должен будет разработать документацию по планировке территории и определить объем строительства.