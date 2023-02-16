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Орловские чиновники смогут получить двойную премию за выполнение сложных заданий. Такая информация содержится в проекте поправок к решению окружного совета об оплате труда и материальном стимулировании муниципальных служащих, который подготовили власти Орловского муниципального округа.

Согласно документу, за выполнение особо важных и сложных задач работникам местной администрации могут выплатить до 200% ежемесячного денежного содержания. Распоряжение администрации о назначении премии и ее размере будет подписываться главой округа.

В документе уточняется, что размер выплаты для каждого муниципального служащего будет устанавливается индивидуально на основании служебной записки.

Вместе с этим поправки распространяются и на премии, выплачиваемые в связи с особыми датами. Теперь работникам администрации будут выплачивать деньги за нерабочие праздничные дни, а также ко Дню местного самоуправления, ко Дню Орловского муниципального округа. Размер выплат будет индивидуальным.