Фото: сообщество «Общественный транспорт Орла онлайн»

В Орле на маршрут №26 выпустили новые ЛиАЗы. Они дополнят ПАЗы частных перевозчиков.

С 14 февраля МУП "ТТП" выпустил новые низкопольные автобусы на маршрут от Веселой Слободы до Санатория Лесного. Сейчас в Северном районе города курсируют два таких ЛиАЗа.

По информации сообщества «Общественный транспорт Орла онлайн», теперь автобусы МУПа можно увидеть на маршрутах 1т, 3т, 4т, 9 (частично), 15, 16, 26 (частично) и 48.

Напомним, с конца января в "ТТП" изменилась система оплаты труда, и возросли проценты начисления премиальных выплат. Так, при чистой зарплате в 35 000 рублей, выполнив план на 100%, водитель сможет получить в месяц уже 45-47 тысяч рублей. Желающим сесть за руль городского транспорта необходимо иметь водительское удостоверение категории D. Занятость: 5/2, 2/2 и иные графики.