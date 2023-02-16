Фото: архив "КП"

В Орловской области капитально отремонтируют пять учреждений культуры. На эти цели выделено порядка 113 миллионов рублей.

Реставрация объектов состоится в рамках национального проекта «Культура».

Так, во Мценском районе до 30 июня отремонтируют Высокинский дом культуры. Цена контракта составляет пять миллионов рублей. Преобразится Краеведческий музей города. 5 декабря прошлого года по этому объекту заключен контракт стоимостью 3,5 миллионов рублей. Работы должны быть окончены до 30 августа.

Капитальный ремонт пройдет и в Отрадинской детской школе искусств. На него выделено 3,1 миллионов рублей. Сейчас по ремонту учебного заведения планируется объявление повторных конкурентных процедур.

Кроме того, за 11,96 миллионов рублей отреставрируют Малоархангельскую детскую школу искусств (финансирование - 11,96 миллионов рублей) и Новосильский краеведческий музей (17,3 миллионов рублей).

Напомним, в 2023 году начнется строительство Баклановского дома культуры, расположенного в Орловском муниципальном округе. На строительство объекта предусмотрено 71,4 миллионов рублей.