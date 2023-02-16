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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 9:17

В Советском районе Орла поймали девушку с пакетиком «синтетики»

Наркотик она собиралась употребить
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В Советском районе Орла поймали девушку с пакетиком «синтетики». Наркотик она собиралась употребить.

Преступление в сфере незаконного оборота запрещенных веществ выявили сотрудники подразделения наркоконтроля. Так, в Советском районе на улице оперативники задержали местную жительницу, которая прятала в рукаве зип пакет с предположительно наркотическим веществом. Так и оказалось. Проведенная в Экспертно-криминалистическом центре исследование показало, что в пакетике находилось 0,37 грамма синтетического наркотика.

Как рассказала сама задержанная, запрещенное вещество она купила дистанционно и собиралась употребить.

- Отделом дознания по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 стати 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), - уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.