Фото: Ольга Супонева

В Орловской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю он составил 8%.

Так, по данным орловского Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 8 033 случая ОРВИ. Умеренный рост заболеваемости наблюдался среди взрослого населения, среди детей этот показатель остается стабильным. Зарегистрировано также 300 случаев коронавирусной инфекции, а это почти на треть больше, чем на предыдущей неделе.

На Орловщине доля вирусов SAR-COV-2 выросла до 86,7%, доля гриппа составила 9,8%, из них на вирусы гриппа А приходится 11,8%, на вирусы гриппа В 88,2%. Кроме того, продолжается активная циркуляция РС-вирусов, риновирусов, сезонных коронавирусов, бока- и метапневмовирусов.