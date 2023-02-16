Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле идет подготовка к строительству станции умягчения воды. В эксплуатацию ее планируют ввести осенью.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчик уже обозначил планы на ближайший месяц. Так, в течение недели на объекте установят ограждение и систему видеонаблюдения. Вместе с этим рабочие начнут выполнять земляные работы. Бригады за счет грунта поднимут основание под станцию на четыре метра, чтобы защитить ее от сильного половодья и разлива Оки. Ориентировочно с середины марта в грунтовое основание начнут вбиваться сваи для бетонного каркаса.

Оборудование для станции будет преимущественно отечественным. Заказ на него планируют оформить в мае-июне. К этому моменту ключевые строительные работы должны быть завершены.

Напомним, в эксплуатацию станцию умягчения на Окском водозаборном узле, который обеспечивает водой жителей нижней части Железнодорожного района и часть Советского района, планируют ввести к 30 ноября текущего года.