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НовостиОбщество16 февраля 2023 8:27

В Орле идет подготовка к строительству станции умягчения воды

В эксплуатацию ее планируют ввести осенью
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле идет подготовка к строительству станции умягчения воды. В эксплуатацию ее планируют ввести осенью.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчик уже обозначил планы на ближайший месяц. Так, в течение недели на объекте установят ограждение и систему видеонаблюдения. Вместе с этим рабочие начнут выполнять земляные работы. Бригады за счет грунта поднимут основание под станцию на четыре метра, чтобы защитить ее от сильного половодья и разлива Оки. Ориентировочно с середины марта в грунтовое основание начнут вбиваться сваи для бетонного каркаса.

Оборудование для станции будет преимущественно отечественным. Заказ на него планируют оформить в мае-июне. К этому моменту ключевые строительные работы должны быть завершены.

Напомним, в эксплуатацию станцию умягчения на Окском водозаборном узле, который обеспечивает водой жителей нижней части Железнодорожного района и часть Советского района, планируют ввести к 30 ноября текущего года.