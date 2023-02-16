Фото: Сергей Лежнев

В Орловской области пройдет благотворительный марафон помощи мобилизованным. Он получил название "Все для Победы".

О проведении марафона накануне рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях. По словам главы региона, благотворительная акция будет проходить 17 февраля по всей области.

Марафон по сбору помощи мобилизованным будет транслироваться на радио и в социальных сетях.

- Денежные средства будут направлены, чтобы приобрести все необходимое для наших ребят, - подчеркнул Андрей Клычков.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Орловская область собрала очередной гуманитарный груз для отправки на фронт. Его повезут в расположение частей под Сватово. Неравнодушные люди купили форму и тактическую обувь, тактические перчатки, молотки, топоры, шуроповерты, лопаты, ножовки, тактические аптечки, бензопилы, генератор, печки, большое количество инструментов, ноутбуки, горелки и газовые баллоны, домкраты, сигареты, продукты, медикаменты.